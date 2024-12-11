В Петербурге 28 января выпало 13 миллиметров осадков. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.
Вчерашние осадки являются самыми значительными в центре города за весь ряд наблюдений для этого дня. Прошлый рекорд в 11 миллиметров был отмечен 28 января 1971 года.
Ну и главное, что еще за три дня до окончания месяца перекрыт рекорд 2011 года в 82,5 мм осадков в январе. На сегодняшнее утро осадков в Петербурге выпало 91,9 мм, а это уже 198% от нормы.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
До конца месяца можно еще ожидать 10-15 миллиметров осадков. Однако уже понятно, что январь 2025 года стал самым дождливым в Северной столице за весь ряд наблюдений.
Фото: Piter.TV
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