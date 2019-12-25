У жителя строительного вагончика в Зеленогорске изъяли пистолет и 300 патронов

Перед задержанием мужчина угрожал расправой бывшей возлюбленной и её семье.

Полицейские Курортного района изъяли оружие и боеприпасы у жителя строительного вагончика в Зеленогорске. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 8 марта в полицию обратилась 42-летняя жительница Зеленогорска. Она сообщила, что её бывший сожитель угрожает расправой ей и её родственникам.

Полицейские в строительном вагончике, расположенном на перекрестке Сапожной и Паровозной улиц в Зеленогорске, задержали ранее неоднократно судимого 53-летнего бывшего возлюбленного заявительницы.

В бытовке, где обитал мужчина, был найден травматический пистолет со следами переделки, а также более 300 патронов и взрывчатые вещества, предварительно, пригодные для использования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД по СПб и ЛО