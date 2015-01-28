Оркестры разных стран выступят на концерте в Михайловском саду 27 июля

Концерт посвящен дню ВМФ.

В честь дня ВМФ военные оркестры разных стран выступят на концерте в Михайловском саду. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея.

Концерт состоится в эту субботу, 27 июля. С 12:00 для гостей Михайловского сада сыграет Оркестр Главного управления МЧС Россия по Санкт-Петербургу. С 15:00 концертную программу представят иностранные военные оркестры. Выступят музыканты Китайской Народной Республики, оркестр Вьетнама и оркестр Индии.

Вход на концерт свободный.

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Фото: Русский музей