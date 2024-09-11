Минтруд проводит опрос работодателей для прогнозирования кадровых потребностей до 2032 года

Опрос направлен на оптимизацию подготовки выпускников вузов и колледжей, чтобы они соответствовали реальным запросам рынка труда.

С 1 апреля по 15 июня 2025 года Министерство труда и социальной защиты России организует Всероссийский опрос работодателей. Его цель – определить потребность в специалистах и сформировать план подготовки кадров для различных отраслей экономики на 2026-2032 годы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Опрос направлен на оптимизацию подготовки выпускников вузов и колледжей, чтобы они соответствовали реальным запросам рынка труда. Работодатели могут заполнить анкету на платформе, указав, какие специалисты им понадобятся в ближайшие годы.

Каждой организации рекомендуется назначить одно ответственное лицо для внесения данных. Филиалы и обособленные подразделения заполняют анкеты отдельно. От точности данных зависит, сколько молодых специалистов придет в отрасль после окончания учебы!

Фото: Piter.tv