Петербургские суды в 2023 году оправдали по уголовным делам 30 человек

Помимо этого, Дарья Лебедева подвела итоги работы судов Петербурга за 2023 год.

Суды Петербурга в прошлом году вынесли 30 оправдательных приговоров по уголовным делам. Об этом рассказала глава объединенных городских судов Дарья Лебедева в своем tg-канале 5 марта.

Помимо этого, Дарья Лебедева подвела итоги работы судов Петербурга за 2023 год. Суды рассмотрели 1,3 млн дел и материалов. По сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 143 тыс. или 12% (без увеличения штата судей).

Самыми загруженными районными судами оказались Красносельский (64 дела на судью в месяц), Невский (55 дел), Петроградский (почти 54 дела) и Приморский (около 53 дел).

Больше всего гражданских дел было по искам о взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам (347,2 тыс.), по спорам, которые возникают из жилищного законодательства (302,4 тыс.), по семейным спорам (23,6 тыс.) и по искам о защите прав потребителей (12,6 тыс.). Производство по 18 делам приостановили в связи с участием стороны по делу в боевых действиях в составе ВС РФ (мобилизация и участие в СВО).

Кроме того, возбудили в 2023 году 20,8 тыс. уголовных дел. Отмечается рост мошенничества, дачи и получении взятки, разбоев и краж. При этом стало меньше убийств и изнасилований. В особом порядке рассмотрели 5 тыс. уголовных дел.

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Фото: Piter.TV