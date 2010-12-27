В Выборге проверят готовность системы оповещения о ЧС

На территории Выборгского района с 11.00 до 13.00 будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация во всех муниципальных районах.

Первого октября в Ленинградской области проверят готовность системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В этот день на территории Выборгского района с 11.00 до 13.00 будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация во всех муниципальных районах. Просьба к жителям во время комплексной технической проверки сохранять спокойствие. Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО