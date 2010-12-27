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В Выборге проверят готовность системы оповещения о ЧС
Сегодня, 17:01
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KaterinaKono13

В Выборге проверят готовность системы оповещения о ЧС

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На территории Выборгского района с 11.00 до 13.00 будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация во всех муниципальных районах.

Первого октября в Ленинградской области проверят готовность системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В этот день на территории Выборгского района с 11.00 до 13.00 будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация во всех муниципальных районах.

Просьба к жителям во время комплексной технической проверки сохранять спокойствие.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО 

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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