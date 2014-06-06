Водоканал предоставит возможность до 31 декабря оплатить долги без начисления пени

УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 1 по 31 декабря объявляет стимулирующую акцию "В Новый год без долгов". Жителям Петербурга и Ленобласти, оплатившим имеющиеся долги за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению перед ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", не начислят штрафные пени.

Предприятие не будет начислять пени по задолженности в случае просрочки платежа как в 2021 году, так и за более ранние периоды. В акции могут принять участие потребители по прямым договорам в многоквартирных домах и потребители – собственники жилых домов, имеющие договоры с предприятием. УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являются участниками акции.

Водоканал объявлял стимулирующую акцию "В Новый год без долгов" с 23 ноября по 31 декабря 2020 года. Тогда петербуржцы погасили долги, по которым могли быть начислены пени в размере 19 млн рублей.

Накануне "снежные" пункты Водоканала приняли 8 тысяч кубометров снега за сутки.

Фото: Водоканал