SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 123 млрд рублей за 12 месяцев

Наибольшей популярностью в Северо-Западном федеральном округе сервис пользуется в Санкт-Петербурге.

Объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе за минувшие 12 месяцев превысил 123 млрд рублей. Количество транзакций достигло отметки в 131 млн операций. Об этом сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Наибольшей популярностью в Северо-Западном федеральном округе сервис пользуется в Санкт-Петербурге, где общий объем платежей превысил 105 млрд рублей. Также SberPay активно используют жители Калининградской (1,7 млрд рублей) и Ленинградской областей (1,5 млрд рублей).

Глобальные изменения дополнительно стимулировали Сбер к развитию собственных платежных технологий – во многом мы были первыми в стране в этом направлении, возвращая людям привычные и надежные способы оплаты покупок, и продолжаем интегрировать эти сервисы в экономику и городскую среду. Например, в начале этого года внедрили возможность оплаты парковок в Санкт-Петербурге через SberPay, и этот процесс теперь стал более быстрым и комфортным. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сервис SberPay включает ряд платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату по QR-коду, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную "Оплату улыбкой" по биометрии.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)