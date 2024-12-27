Сбер: жители Северо-Запада оплатили улыбкой товары и услуги на 5,5 млрд рублей

Сервис "Оплата улыбкой" пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге (40,2% от суммы общего объема).

Объем биометрических платежей, совершённых в СЗФО за последние 12 месяцев, превысил 5,5 млрд рублей, сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Биоэквайринговый сервис "Оплата улыбкой" пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге (40,2% от суммы общего объема). Также по объемам оплат лидируют Архангельская (10,9%), Ленинградская (10%), Вологодская (8,6%) и Калининградская области (7,2%). Эти регионы также и лидеры по количеству уникальных пользователей сервиса. C марта 2024 года по март 2025-го было совершено более 6,1 млн транзакций.

Популярность биоэквайринга растёт благодаря его удобству и безопасности. Современные технологии позволяют минимизировать риски мошенничества, так как использование биометрии обеспечивает высокий уровень защиты данных клиента. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Также Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)