В Петербурге прошла первая операция по окклюзии предсердия

Целью операции была профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий.

В Мариинской больнице бригада хирургов совершила прорыв в области профилактики тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердия.

Как сообщила пресс-служба Мариинской больницы, в учреждении была проведена сложная операция. Её выполнила бригада хирургов под руководством Вячеслава Зеленина, заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Целью операции была профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий. Вмешательство прошло успешно, без осложнений. Сейчас пациент находится в терапевтической реанимации, его состояние стабильно.

Медики отмечают, что успешное проведение этой операции открывает новые перспективы для кардиологической помощи и расширяет возможности малоинвазивных процедур в Мариинской больнице.

Главный врач Игорь Реутский подчеркнул, что внедрение новых методик является частью системной работы по развитию высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Санкт-Петербурга.

Фото: Telegram / Мариинская больница