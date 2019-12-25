  1. Главная
В ходе операции "Кикшеринг" в Петербурге привлекли к ответственности свыше 1 тыс. самокатчиков
Сегодня, 14:15
75
0 0

В Петербурге с 8 по 14 сентября состоялась операция "Кикшеринг". Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону. 

В ходе мероприятия к административной ответственности за нарушение ПДД по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ привлекли свыше 1 тыс. самокатчиков. Полицейские напоминают, что, управляя средствами индивидуальной мобильности, нужно быть предельно внимательными. 

Использовать подобные средства передвижения следует очень аккуратно, избегая большого скопления людей, и не создавать помехи для других участников дорожного движения. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело по факту стрельбы 15-летним самокатчиком на Шаумяна. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

