В преддверии фестиваля "Опера – всем" вспомнили, как он создавался

Выступления делают при любой погоде.

В воскресенье, 12 июля, в Северной столице открывается XV Петербургский международный фестиваль "Опера – всем". В преддверии мероприятия "Петербургский дневник" вспомнил, как его создавали.

Как сообщил изданию дирижер Фабио Мастранджело, зрителей ждали с особым волнением, когда на площади перед Михайловским замком концерты проводились впервые. Организаторы думали, что будет до 5 тыс. человек. В итоге желающих приобщиться к высокому искусству оказалось много: театр забросали жалобами насчет размера пространства.

Выступления делают при любой погоде, хоть и в городе на Неве она переменчива. Из 53 опер, показанных за 15 лет, только три не доиграли до конца.

Мы заранее были готовы к капризам погоды, потому что хорошо знаем: лето у нас совсем не такое, как в Италии. Математически просчитали, какие сроки более всего подходят для фестиваля. И не очень ошиблись. Фабио Мастранджело, дирижер

А еще стабильным остается костяк организаторской команды. Главный локомотив – Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина во главе с художественным руководителем Фабио Мастранджело, директором Юлией Стрижак и арт-директором проекта Виктором Высоцким. Художник Юлия Гольцова оформила почти 50 спектаклей.

Ранее мы подробнее рассказывали о программе фестиваля "Опера – всем".

Фото: пресс-служба фестиваля "Опера – всем" (архив)