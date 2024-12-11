Полиция Петербурга и Ленобласти разыскивает правонарушителей, устроивших катание на автомобиле с привязанным сноубордом

В интернете появился видеоролик, где водитель автомобиля движется по дворовому проезду, а сзади к автомобилю привязан трос, держась за который, по снежной дороге едет на сноуборде человек.

Полиция разыскивает правонарушителей, устроивших опасное катание на сноуборде за автомобилем. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 15 января в соцсетях выявили факт грубого нарушения ПДД – катание на сноуборде, держась за привязанный к автомобилю трос. В интернете появился видеоролик, где водитель автомобиля движется по дворовому проезду, а сзади к автомобилю привязан трос, держась за который, по снежной дороге едет на сноуборде человек.

Видеоматериал направлен в Госавтоинспекцию, в настоящее время личности правонарушителей устанавливаются.

Также в Ленобласти разыскивают байкера, катавшегося с привязанным к мотоциклу тюбингом.

Фото: pxhere