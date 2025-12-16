Врач Никитина перечислила опасные последствия самолечения гайморита

При наличии симптомов гайморита важно обратиться к врачу.

Самостоятельное лечение гайморита часто приводит к усугублению симптомов и создаёт угрозу здоровью, предупреждают медицинские специалисты. Отоларинголог клиники Atribeaute Анна Никитина поделилась подробностями с "Петербургским дневником".

Никитина перечислила ключевые признаки риносинусита с поражением придаточных пазух носа: длительная заложенность носа, ощущение тяжести и напряжения в лицевой области, густые желтоватые или зеленоватые выделения из носа с неприятным запахом. Помимо основных признаков, пациент испытывает общее снижение самочувствия: нарушается восприятие запахов и вкусов, появляется субфебрильная температура (37-38 градусов), возникает усталость и утренние головные боли, усиливается сухой кашель, беспокоящий ночью.

Доктор подчеркнула опасность самостоятельного лечения гайморита: оно повышает риски осложнений, таких как менингит (воспаление мозговых оболочек), энцефалит (поражение головного мозга), поражение тканей глаза, приводящее к снижению остроты зрения или слепоте. Неверная терапия способна привести к хроническому течению болезни, устранить которое гораздо сложнее.

Особое внимание Никитина обратила на распространенные ошибки пациентов: многие излишне долго применяют сосудосуживающие препараты, вызывая привыкание и осложняя болезнь. Часто пациенты самостоятельно назначают себе антибактериальные средства, что способствует появлению устойчивых штаммов бактерий и нежелательных побочных эффектов (аллергия, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дисбактериоз). Часто используемые народные рецепты, такие как прогревание носа, картофельные ингаляции, соки чеснока, лука или алоэ, не приносят пользы и даже ухудшают положение: подогрев усиливает отек и создает предпосылки для прорыва гнойных масс в соседние ткани, а натуральные растворы разрушают слизистую и провоцируют аллергии.

При наличии симптомов гайморита важно обратиться к врачу. Врач ставит диагноз на основе результатов компьютерной томографии, рентгеновского исследования или эндоскопии. Стандартное лечение включает прием антибиотиков (если инфекция вызвана бактериями), кратковременное применение сосудосуживающих капель и регулярное промывание носа. Если присутствуют серьезные осложнения (отек лица, высокая температура, сильные боли, потеря слуха или зрения), необходима срочная госпитализация.

Анна Никитина рекомендовала зимой уделять особое внимание увлажнению помещения (уровень влажности 45-60%, температура 19-21 градус Цельсия), своевременно лечиться от насморка (используя капли при заложенности не более 3-5 дней), регулярно промывать нос большими объемами физиологических растворов, укреплять иммунитет сбалансированным питанием, полноценным отдыхом и физическими нагрузками.

Ранее оториноларинголог рассказал, можно ли есть мороженое при боли в горле.

Фото: Pxhere