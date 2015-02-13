Жители Петербурга сдали более 20 тонн опасных отходов за неделю

На утилизацию и обезвреживание отправлены 14,7 тонн автомобильных покрышек.

Более 20 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга в период с 28 апреля по 4 мая. Об этом сообщили в Смольном.

Специалисты "Экостроя" выполнили 30 выездов, из них 24 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, а также два аварийных выезда, связанных с химическими загрязнениями. Собрано 30 килограммов люминесцентных ламп, 15,2 килограммов ртутьсодержащих и 470 килограммов неизвестных химических отходов. Суда и персонал ГКУ "Пиларн" находятся в режиме повышенной готовности. За прошлую неделю они совершили восемь выездов для проверки сообщений о нефтеразливах. Активной пеной обработаны акватории Смоленки, реки Новой в районе проспекта Ветеранов, Большой Невки у Кантемировского моста и Екатерингофки.

Кроме того, на утилизацию и обезвреживание отправлены 14,7 тонн автомобильных покрышек, 1,5 тонны батареек и аккумуляторов, 1,5 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники.

Информацию по вопросам экологической безопасности принимает служба по номеру телефона: 417-59-36.

Фото: пресс-служба "Экостроя"