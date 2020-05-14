В Петербурге экологические службы собрали за неделю свыше 35 тонн опасных отходов

На утилизацию и обезвреживание отправлены 27,3 тонн автомобильных покрышек.

Более 35 тонн опасных отходов собрано экологическими службами в Петербурге в период с 21 по 27 апреля. От горожан приняли соответствующее 381 сообщение.

По данным Смольного, специалисты экологической аварийной службы ГБУ "Экострой" выполнили 35 выездов, из них 33 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций. Суда и персонал СПб ГКУ "Пиларн" находятся в режиме повышенной готовности: они совершили 14 выездов для проверки заявок о нефтеразливах. Акватория Смоленки в районе моста Кораблестроителей обработана активной пеной, собрано 1 тыс. килограммов нефтеводяной смеси. Еще обработали Охту около улицы Химиков, 18.

Кроме того, 35,4 тонн опасных отходов приняли специалисты от местных жителей в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены 27,3 тонн автомобильных покрышек, 3,3 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, свыше 2 тонн батареек и аккумуляторов, почти 1,4 тонну химических отходов.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная экологическая дежурная служба по телефону: 417-59-36.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга