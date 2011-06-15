Более 117 тонн опасных отходов сдали в Петербурге с января

Жители города могут сдать на переработку различные отходы, включая батарейки, энергосберегающие лампы, старую электронику и автопокрышки.

Петербург обладает развитой системой сбора опасных отходов, включающей 555 экотерминалов, 23 экопункта, два экоцентра и два мобильных пункта приема. Жители города могут сдать на переработку различные отходы, включая батарейки, энергосберегающие лампы, старую электронику и автопокрышки. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Вице-губернатор подчеркнул, что государственное бюджетное учреждение "Экострой" имеет уникальный опыт в сборе и утилизации отходов различных классов опасности. До четверти всех собранных отходов подвергаются полной переработке прямо на предприятии. Уникальная установка для нейтрализации люминесцентных ламп, не имеющая аналогов в Северо-Западном регионе по уровню безопасности и эффективности, способна обрабатывать до 2,5 миллионов ламп в год.

Корабельников добавил, что петербургская система сбора опасных отходов получила признание на федеральном уровне. Участие горожан в процессе переработки также увеличивается: в первом квартале 2024 года было собрано 77,6 тонны опасных отходов, а в этом году уже более 117 тонн.

Наиболее востребованными категориями для сдачи остаются батарейки и аккумуляторы — более 22 тонн, старая техника — более 18 тонн и автомобильные покрышки — более 50 тонн.

Ранее мы сообщили о том, что акваторию Невы от Литейного до Кантемировского моста очистили от мусора.

Фото: Telegram / Корабельников Онлайн