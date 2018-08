Sony Music подделывали песни Майкла Джексона

Лейбл подделал три композиции с посмертного альбома музыканта.

Звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment призналась в релизе поддельных песен Майкла Джексона. Об этом сообщает EDM.com.

Лейбл заявил об этом 23 августа в ходе судебного разбирательства, начавшегося в 2014 году. Поклонница музыканта Вера Серова подала на компанию в суд, утверждая, что вокальные партии на пластинке "Michael" исполняет другой певец. Девушка заручилась поддержкой экспертов. Sony Music пытались доказать абсурдность обвинений, однако в итоге признали, что треки "Monster", "Keep Your Head Up" и "Breaking News" поет не Джексон. Возможное исполнение приписывается певцу Джейсону Малаки.

Окончательное решение по делу пока не принято. Вердикт будет известен через 90 дней.

Альбом "Michael" вышел в 2010 году, спустя год после смерти Майкла Джексона. За первую неделю пластинка разошлась тиражом 228 тысяч копий. Всего лонгплей получил платиновый статус за миллион проданных копий в 19 странах, в том числе США и Великобритании.

Фото: hiphop-n-more.com