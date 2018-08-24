В сети появились тизер и подробности нового сезона "Американской истории ужасов"

Первая серия нового сезона выйдет 12 сентября.

Создатели сериала "Американская истории ужасов" выпустила тизеры восьмого сезона. Ролики был опубликован на YouTube-канале TV Promos.

Помимо этого стало известно, что к своим ролям проблемной семейной пары вернутся Конни Бриттон и Дилан Макдермотт, появившиеся в первом сезон. Возвращение актеров обусловлено идейным замыслом предстоящих серий: восьмой сезон объединит истории дебютного и третьего сезонов. Сюжет развернется в 2019 году вокруг группы выживших после апокалипсиса людей.

Помимо старых акеров, в картине снимется популярная рок-певица Стиви Никс. Премьера первой серии нового сезона запланирована на 12 сентября.

Видео: YouTube/TV Promos

Фото: https://twitter.com/MrRPMurphy