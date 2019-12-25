В Ленобласти запустили онлайн-сервис для проверки легального вывоза мусора из СНТ

В 640-650 садоводствах работают перевозчики, которые сбрасывают мусор в оврагах и лесах.

Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти запустила механизм для проверки легального вывоза отходов из садоводств. Каждый дачник может узнать, отправляются ли пакеты с мусором на полигоны или сбрасываются в ближайшем овраге. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Для проверки нужно зайти на сайт Регоператора, перейти на вкладку СНТ/ДНП, в поисковой строке указать ИНН садоводства. Большинство СНТ пользуются услугами легальных перевозчиков. При этом в 640-650 садоводствах работают перевозчики, которые сбрасывают мусор в оврагах и лесах. Больше всего с такими проблемами сталкиваются в СНТ Выборгского, Всеволожского и Ломоносовского районов.

Дачников, которые обнаружили, что их СНТ не заключило договор с региональным оператором, просят написать Вконтакте, в telegram или на электронную почту info@uklo.ru.

Фото: pexels