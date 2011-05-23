Для российских чиновников проведут онлайн-курс по общению в соцсетях

Политиков научат общаться с жителями в Интернете.

Этой осенью в России стартуют федеральный онлайн-курс для чиновников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили инициативу.

На курсах политики в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ до 2024 года" будут обучаться искусству общения с гражданами в Интернете. Чиновников хотят научить общаться с жителями на понятном и доверительном языке, рассказывать о своей деятельности, реагировать на позитивные и негативные инфоповоды. Организатором выступает АНО "Диалог".

Эксперты обратили внимание на то, что организацию возглавил бывший замглавы управления общественных проектов администрации президента Алексей Гореславский. Уже одно только при создании АНО могло указывать на то, что организация, которая изначально была нацелена на работу с чиновниками из Москвы, в дальнейшем приобретет масштабный размах.

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