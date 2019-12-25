Онкобольной петербурженке возместят средства, потраченные на покупку лекарства

Установлено, что 66-летняя местная жительница, страдающая онкологическим заболеванием, не была обеспечена жизненно важным лекарственным препаратом.

В Петербурге по требованию прокуратуры онкобольному пациенту возместят средства, затраченные на покупку лекарства. Об этом рассказала прокуратура Калининского района.

Установлено, что 66-летняя местная жительница, страдающая онкологическим заболеванием, не была обеспечена жизненно важным лекарственным препаратом. Женщина вынуждена была приобретать лекарство за счет собственных средств, затратив более 10 тысяч рублей.

Прокурор Калининского района направил в суд исковое заявление о взыскании с регионального комитета здравоохранения денежных средств, затраченных на приобретение препарата.

Требования прокуратуры удовлетворены. Женщина получила деньги, потраченные на приобретение лекарства.

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