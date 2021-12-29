На службу "122" в Петербурге выросла нагрузка из-за омикрон-штамма коронавируса

Многие петербуржцы пожаловались, что не смогли дозвониться в службу.

Утром в понедельник, 24 января, некоторые петербуржцы не смогли дозвониться по номеру "122", сообщила "Фонтанка".

Служба принимает звонки по вопросам, связанным с коронавирусом. По словам читателей издания, телефон "висит", приходится дозваниваться несколько часов. Вызвать врача через службу многим так и не удалось. Кроме того, горожане возмутились, что "телефоны КИСа при этом молчат, комздрав ни за что не отвечает".

Вице-губернатор Станислав Казарин на своей странице в соцсети отметил, что сегодня службу перегрузили звонками с вызовами врача из-за распространения нового штамма коронавируса. Пик нагрузки пришелся на 8-10 часов утра. На линию вышло больше специалистов, из-за чего время ожидания ответа удалось сократить.

Поскольку служба работает круглосуточно, чиновник призвал горожан не ждать начала рабочего дня, а звонить в любое время, в том числе ночью.

Фото: Piter.tv