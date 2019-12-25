В прямом эфире за Олимпийскими играми в Токио следили 200 тысяч абонентов МегаФона

Большинство россиян проспали Олимпиаду.

Абоненты МегаФона потратили более 116 тыс. Гигабайт Интернета на просмотр Олимпиады в Токио. Главное спортивное соревнование прошло с 23 июля по 8 августа 2021-го года.

МегаФон проанализировал обезличенные данные по просмотрам прямой трансляции олимпийских игр на основных онлайн-площадках – "Матч ТВ", "Первый канал", tele-sport.ru и smotrim.ru (Россия-1). К прямой интернет-трансляции Игр подключились всего 200 тыс. абонентов оператора со всей России. Это немного. Причина заключается в том, что Олимпиада началась в неудобное для россиян время из-за разницы часовых поясов. При этом зрителей в онлайне было в 2 раза больше, чем на Евро-2020.

Днем за соревнованиями активнее всего следили абоненты из Москвы, Московской области, Петербурга, Краснодарского края и Ленобласти.

Вопреки традициям церемонии открытия и закрытия смотрели неактивно, как и заключительный этап командных соревнований по художественной гимнастике среди женщин. Самыми популярными оказались соревнования по баскетболу, боксу, дзюдо, пляжному волейболу и спортивной гимнастике. Они прошли 27, 28 июля и 3 августа. На них потратили 30 тыс. Гигабайт трафика.

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