Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева ушла из жизни

На протяжении всей жизни она работала в театре.

На 93-м году жизни ушла балетмейстер-репетитор Мариинского театра, а ранее балерина Ольга Николаевна Моисеева. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Всю свою жизнь Ольга Моисеева посвятила театру. Она поступила в труппу в 1947-м году после окончания Ленинградского хореографического училища. Балерина была ученицей Агриппины Вагановой. На сцене исполняла роль Жизель, Китри, Зарему, Мехменэ-Бану и других. Народная артистка СССР всегда создавала свое пластическое лицо для каждой героини, отметили в Мариинском театре.

После окончания исполнительной карьеры Ольга Николаевна помогала Галине Мезенцевой, Ирме Ниорадзе, Ирине Желонкиной, Олесе Новиковой.

В нашей памяти Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь. Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ольги Николаевны. говорится в сообщении.

Фото: сайт Мариинского театра