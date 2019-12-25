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Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева ушла из жизни
Сегодня, 14:10
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Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Ольга Моисеева ушла из жизни

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На протяжении всей жизни она работала в театре.

На 93-м году жизни ушла балетмейстер-репетитор Мариинского театра, а ранее балерина Ольга Николаевна Моисеева. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Всю свою жизнь Ольга Моисеева посвятила театру. Она поступила в труппу в 1947-м году после окончания Ленинградского хореографического училища. Балерина была ученицей Агриппины Вагановой. На сцене исполняла роль Жизель, Китри, Зарему, Мехменэ-Бану и других. Народная артистка СССР всегда создавала свое пластическое лицо для каждой героини, отметили в Мариинском театре. 

После окончания исполнительной карьеры Ольга Николаевна помогала Галине Мезенцевой, Ирме Ниорадзе, Ирине Желонкиной, Олесе Новиковой. 

В нашей памяти Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь. Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ольги Николаевны.

говорится в сообщении.

Фото: сайт Мариинского театра

Теги: балерина, мариинский театр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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