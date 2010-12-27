ККИ ликвидировало 100 ограждений по жалобам петербуржцев

В Комитете рассказали об увеличении гражданской ответственности среди местного населения по контролю за частной собственностью.

Более сотни ограждений убрали специалисты Комитета по контролю за имуществом после обращений местных жителей о нарушениях. В ведомстве отметили, что петербуржцы стали активнее обращаться к органам власти с жалобами на произвол. За начало 2019 года в Смольном успели отреагировать на 33 заявления.

Чаще всего жалобы поступают на незаконную установку заборов, воротов и других конструкций. расположенных на территории жилых комплексов или зданий. С прошлого года экспертам удалось проверить 138 таких адреса. Сотрудники комитета объяснили, что сначала владельцу несанкционированной постройки выносится предупреждение, а после сооружение ликвидируют в срок от 10 дней.

Фото: Piter.tv