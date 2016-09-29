Сериал "Ольга" 2 сезон, 19 серия: Семья делает Ольге сюрприз, но все идет не по плану

Во вторник, 2 октября, в эфир выходит 19 серия 2 сезоне сериала "Ольга". Домочадцы стараются сделать приятное Ольге, но выходит все как всегда.

В предыдущей серии Ольгу преследовали неудачи. Она проснулась в кровати Гриши. А затем мучительно выясняла, как же она там оказалась. При этом она познакомилась с новой пассией бывшего ухажера - Настей. Такое не пожелаешь никому. Поэтому.видимо, в новой серии Ольга приступает к решительным мерам. После неприятностей с Гришей она решила наконец полностью избавиться воспоминаний о любовнике. Поэтому по тихому собирает его вещи и решает отвезти их все в гараж.

Столкнувшись с Гришей случайно Ольга старается расставить все точки, но снова что-то не складывается и остаются вопросы.

Чтобы приободрить дочку Юрген, при помощи Чичи и Лены придумывают устроить сюрприз. Компания нанимает работников для установки натяжного потолка. Когда Ольга возвращается домой, ее встречают домочадцы с "сюрпризом". Она сразу же думает о самом плохом: новая беременность или кого-то хотят посадить. Однако все радостно провожают ее на кухню и торжественно раскрывают двери, но... Вместо красивого потолка, на них смотрит что-то напоминающие филейную часть. Потому что их залили соседи. С другой стороны, родные все же сделали подарок. Ведь иначе вода бы залила кухню.

А Андрюха работает на благо семьи. мама подыскала ему работу, где он даже смог отличиться. Теперь есть надежда на мир в семье Малышевых.

Фото: кадры из серии

Видео: анонс серии