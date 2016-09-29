Сериал "Ольга" 2 сезон, 18 серия: Юрген вступает в борьбу за даму сердца

Во вторник, 2 октября, в эфир выходит 18 серия 2 сезоне сериала "Ольга". Герои попадают в неудобные ситуации из-за любовников: бывших и будущих.

В новой серии Ольгу ждут неприятные разборки. После загула с "близким другом", она просыпается в его кровати. Кроме жуткого похмелья героине предстоит побороть и недоумение. Она старается выяснить, как же она оказалсь в кровати у Гриши. Ситуация и так не из идеальных, а тут еще одна проблема. Новая пассия Гриши не очень-то одобряет появление бывшей подруги своего мужчины в их доме, да еще и в постели.

Но хватит о проблемах Ольги. Как там дела у молодых родителей? Андрюха снова пытается стать хорошим мужем. Он ищет нормальную работу. Но ока безуспешно. наладить семейную жизнь у парочки не получается, как они не стараются. Но пока у них есть энтузиазм исправлять что-то. Пока же им помогают родители. В частности, мама находит ему работу.

В новой серии. которая выйдет на ТНТ во вторник, 3 октября, любовь придет и к Юргену. Юрий Геннадьевич влюбляется. Но и у него не все хорошо. На горизонте маячит соперник, который к тому же близкий ему человек. В итоге разгорается битва за даму сердца. Она оборачивается "ароматными" последствиями.

Фото: instagram / alinastalina, кадры из серии

Видео: анонс серии