"Ольга" 2 сезон, 20 серия: Ольга хочет сорвать неожиданную свадьбу Гриши

В четверг, 5 октября, в эфир выходит 20 серия 2 сезоне сериала "Ольга". Ольга с Чичей пытаются сорвать свадьбу Гришу в церкви.

Последняя серия 2 сезона "Ольги" неожиданно выходит уже на 4 октября. И зрителей ждет развязка сезона. Так что же будет в 20 эпизоде? Много экшена (в рамках сериала о российской жизни, конечно) и любви.

В прошлом эпизоде Ольга пыталась вычеркнуть Гришу из своей жизни. Она даже увезла все его вещи в гараж. Но случайно столкнулась с ним. попытки расставить все точки над "I" успехом не обернулись. Вопросов осталось все также много, да еще и новые появились.

Как гром среди ясного неба становится известно о свадьбе Гриши и Насти. Мамаша девушки готовит большой праздник и быстро переносит дату. Парочка хочет венчаться в церкви. Ольга уже готова смириться с этим и отказаться от какой-либо борьбы за любимого. Хотя перед этим была полна решимости его вернуть. Но веру в себя ей возвращает отец и Чича. Юрген говорит дочери, что любовь Гриши к ней читается по глазам. И она, веря в это, прыгает в машину, чтобы выкрасть мужика из церкви.

Младшая сестра Ольги етм временем понимает, что у нее остался последний шанс, чтобы забеременеть. А Аня надеется, что они с Андреем смогут построить семейное счастье. тем более, что отец ее дочери недавно устроился на нормальную работу.

Между тем сам сериал был признан уже не только зрителями. На прошедшем накануне ТЭФИ создатели сериала и главная актриса получили статуэтку за лучшую многосерийную комедию. Фотографии с мероприятия в сеть выложили актеры сериала.

Фото: кадры из сериала, Instagram / troyanovayana

Видео: анонс серии