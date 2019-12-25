Гендиректор "Оконный Петербург" предстанет перед судом за неуплату налогов в размере 105 млн рублей

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего гендиректора и учредителя ООО "ЦФК "Оконный Петербург". Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый отражал в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения по взаимоотношениям с 11 организациями.

В результате за период с января 2016 года по март 2019 года сумма неуплаченных налогов составила более 105 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

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