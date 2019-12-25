Водолазы достали из Невы оклады старинных икон

Церковные реликвии долгое время оставались на глубине реки около крейсера "Аврора".

Петербургские водолазы достали со дна Невы оклады старинных икон. Церковные реликвии долгое время оставались на глубине реки около крейсера "Аврора". Об этом стало известно Online47.

Как рассказал водолаз Владимир Глущенко, он обследовал швартовые тумбы на предмет их целостности под водой. При осмотре грунта на глубине четырех метров были обнаружены два позолоченных оклада и серебряные.

В числе находок оказались ризы Казанской иконы Божией Матери и иконы Николая Чудотворца. Из-за долгого нахождения под водой оклады имеют сильные повреждения.

Фото: Online47