На трассе "Скандинавия" задержали охотников за черным металлолом

Ущерб, который они нанесли, оценили в 700 тысяч рублей.

Полиция задержала трех предполагаемых охотников за черным металлом. Наряд ДПС обратил внимание на два подозрительных каршеринговых микроавтобуса, которые стояли у обочины на трассе "Скандинавия".

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, при виде полицейских из машины выскочили пять мужчин и бросились бежать в лес. Троих удалось задержать. При осмотре в микроавтобусах нашли 100 чугунных решеток, которые еще недавно прикрывали водоотводные лотки ливневой канализации на участке трассы от заезда на ЗСД до реки Сестра в районе поселка Солнечное. Решетки похитили, чтобы сдать их в пункт приема металлолома.

По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили в более 700 тысяч рублей. Двух охотников, которые сбежали, теперь разыскивает полиция.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО