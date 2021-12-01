На Шпалерной установили пешеходные ограждения

Планируется ввести 2 тыс. погонных метров уникальных ограждений.

На перекрестке Шпалерной и Таврической улицы установили пешеходные ограждения. Сооружения выполнили под старину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Ограждения будут не только обеспечивать безопасность горожан, но и украшать город. Внешний вид строений согласовали с с комитетом по охране памятников.

Планируется установить 2 тыс. погонных метров уникальных ограждений. В программу войдут Горохова улица, участок набережной Смоленки, Светлановская площадь.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга