  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Шпалерной установили пешеходные ограждения
Сегодня, 19:33
114
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Шпалерной установили пешеходные ограждения

0 0

Планируется ввести 2 тыс. погонных метров уникальных ограждений.

На перекрестке Шпалерной и Таврической улицы установили пешеходные ограждения. Сооружения выполнили под старину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Ограждения будут не только обеспечивать безопасность горожан, но и украшать город. Внешний вид строений согласовали с  с комитетом по охране памятников.

Планируется установить 2 тыс. погонных метров уникальных ограждений. В программу войдут Горохова улица, участок набережной Смоленки, Светлановская площадь.

Ранее на Piter.tv: пятна нефти удалили с тротуара в Калининском районе.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: пешеходные ограждения, таврическая улица, шпалерная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии