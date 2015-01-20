  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шторм обрушил балкон дома с "башней поэтов" на Таврической улице
Сегодня, 8:03
45
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Шторм обрушил балкон дома с "башней поэтов" на Таврической улице

0 0

В результате инцидента пострадавших нет, на месте проводят работы по обследованию фасада.

В субботу, 6 августа, в доме №35 по Таврической улице, известном как дом с "башней поэтов", рухнула часть балкона. Как сообщили очевидцы в соцсетях, конструкция упала на тротуар, никто не пострадал.

По информации пресс-службы Центрального района, инцидент произошёл из-за бушевавшего в начале выходных шторма. На данный момент территорию оградили.

Специалисты продолжают обследование фасада и проверки слабодержащихся элементов здания для обеспечения дальнейшей безопасности прохожих.

Отметим, что здание бывшего литературного салона на Таврический является объектом культурного наследия.

Неделю назад  в хрущёвке на Новочеркасском обрушился балкон с людьми. Была госпитализирована девушка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Николай Гущенский)

 

Теги: непогода, обрушение балкона, санкт-петербург, таврическая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии