Шторм обрушил балкон дома с "башней поэтов" на Таврической улице

В результате инцидента пострадавших нет, на месте проводят работы по обследованию фасада.

В субботу, 6 августа, в доме №35 по Таврической улице, известном как дом с "башней поэтов", рухнула часть балкона. Как сообщили очевидцы в соцсетях, конструкция упала на тротуар, никто не пострадал.

По информации пресс-службы Центрального района, инцидент произошёл из-за бушевавшего в начале выходных шторма. На данный момент территорию оградили.

Специалисты продолжают обследование фасада и проверки слабодержащихся элементов здания для обеспечения дальнейшей безопасности прохожих.

Отметим, что здание бывшего литературного салона на Таврический является объектом культурного наследия.

Неделю назад в хрущёвке на Новочеркасском обрушился балкон с людьми. Была госпитализирована девушка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Николай Гущенский)