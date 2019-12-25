С 25 сентября в тоннеле петербургской дамбы ограничат движение

Ограничения будут действовать с 25 по 26 сентября в транспортном отсеке Невской стороны.

В связи с плановыми работами в тоннеле Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений введут временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской дамбы.

Ограничения будут действовать с 25 по 26 сентября в транспортном отсеке Невской стороны.Для ввода и вывода техники возможно перекрытие проезда перед въездом в тоннель не более чем на 7-10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит водителей обращать внимание на информационные табло, разметку, знаки и соблюдать скоростной режим. Счастливого пути! Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что съезд с внутреннего кольца КАД Петербурга на М-11 перекроют с 3 октября.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга