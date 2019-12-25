В ГАТИ рассказали о новых ограничениях для движения транспорта в июле

Некоторые из них продлятся до августа.

В Государственной административно-технической инспекции рассказала о новых ограничениях в движении, которые запланированы в Петербурге в начале июля.

С 30 июня по 10 июля будет ограничено движение транспорта по четной стороне набережной реки Фонтанки от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта в связи с работами по прокладке газопровода.

С 2 июля по 3 августа будет закрыто движение по улице Даля от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова. Там продолжатся работы по реконструкции канализации.

Кроме того, с 3 по 6 июля из-за реконструкции теплосети для водителей ограничат движение по перекрестку Токсовской улицы и бокового проезда улицы Руставели с закрытием сквозного движения по Токсовской улице.

Также с 10 июля по 10 августа на Московском проспекте от улицы Фрунзе до улицы Типанова будут реконструировать наружное освещение. Движение транспорта ограничат поэтапно.

Фото: Piter.TV