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В Петербурге строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД
Сегодня, 16:00
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В Петербурге строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД

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Ограничения будут действовать 7 сентября.

В Петербурге строительство Витебской развязки ограничит движение на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом сообщили в пресс-службе автодороги 5 сентября. 

Так, с 02:00 до 06:00 7 сентября съезд на ЗСД с улицы Благодатной в направлении Кольцевой автодороги (КАД) на юг будет закрыт. Кроме того, с 00:00 до 06:00 также 7 сентября закроют съезд на ЗСД с Благодатной улицы в направлении КАД на север. В это время планируются геодезическая съемка асфальтобетонного покрытия и демонтаж рамной опоры с последующей установкой фундамента для новой конструкции.

Ранее мы рассказывали о том, что для ветеранов ЗСД в Петербурге станет бесплатным 8 сентября. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: витебская развязка, западный скоростной диаметр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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