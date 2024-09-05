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Для ветеранов ЗСД в Петербурге станет бесплатным 8 сентября
Сегодня, 15:23
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Для ветеранов ЗСД в Петербурге станет бесплатным 8 сентября

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Этим правом смогут воспользоваться инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в Петербурге проезд для ветеранов по Западному скоростному диаметру (ЗСД) будет бесплатным. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на ООО "Магистраль Северной столицы". 

Этим правом смогут воспользоваться инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 

Проезд необходимо осуществлять, используя полосы, оплата наличными/банковской картой. Необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты. 

Пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы" 

Ранее мы рассказывали о том, что второй съезд Шкиперской развязки ЗСД открыли в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ветераны, зсд в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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