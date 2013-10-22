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На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 с 27 июня ограничат движение в сторону Москвы
Сегодня, 11:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 с 27 июня ограничат движение в сторону Москвы

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Ограничения продлятся до 12 июля.

На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 ограничат пропускную способность в сторону Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 659 километре трассы М-10, в Ульяновском городском поселении Тосненского района Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности. Там будут проходить работы по замене деформационного шва.

В период с 27 июня по 12 июля будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения, путепровод, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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