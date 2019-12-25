На развязке КАД с Выборгским шоссе перекрыли два съезда

Причиной перекрытия является плановая замена асфальтового покрытия.

На развязке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с Выборгским шоссе вводится временное ограничение движения. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в период со 2 июля по 15 августа будут полностью закрыты для проезда два ключевых съезда на 18-м км трассы.

Речь идет о съездах с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе. Причиной перекрытия, по словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, является плановая замена асфальтового покрытия.

Для минимизации заторов организован объезд. Водителям, следующим с Выборгского шоссе на КАД, рекомендуется использовать транспортную развязку с проспектом Энгельса. Объезд съезда с КАД на Выборгское шоссе будет осуществляться через разворотную петлю между внешним и внутренним кольцами (в районе 17-го километра у складов ООО "Парголовский ТЛК").

Автомобилистам настоятельно рекомендуется учитывать данные ограничения при планировании маршрутов, так как движение в этом узле будет затруднено. Учреждение приносит извинения за доставленные неудобства.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"