На развязке КАД с Софийской улицей временно перекроют две полосы

На развязке Кольцевой автодороги (КАД) с Софийской улицей в Санкт-Петербурге временно перекроют две полосы движения в связи с дорожными работами. По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 27 апреля по 10 мая будут закрыты для проезда первая и вторая полосы на 60 км внутреннего кольца КАД.

С 11 по 24 мая работы продолжатся на третьей и четвертой полосах. На оставшихся полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский, данные меры необходимы для проведения работ по замене деформационного шва. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты приступили к ремонту гидромеханического оборудования на петербургской дамбе.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"