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На развязке у Бронки изменят схему движения 23 июля
Сегодня, 9:59
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На развязке у Бронки изменят схему движения 23 июля

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На участке пройдут дорожные работы.

На транспортной развязке в районе железнодорожной станции Бронка временно изменят схему движения с 10:00 до 15:00 23 июля. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской дамбы. 

На участке пройдут дорожные работы. В связи с этим на путепроводе закроют съезд №1 в сторону Соснового Бора. 

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, соблюдать скоростной режим. 

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 24 июля в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дорожные ограничения, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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