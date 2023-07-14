На развязке у Бронки изменят схему движения 23 июля

На участке пройдут дорожные работы.

На транспортной развязке в районе железнодорожной станции Бронка временно изменят схему движения с 10:00 до 15:00 23 июля. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской дамбы.

На участке пройдут дорожные работы. В связи с этим на путепроводе закроют съезд №1 в сторону Соснового Бора.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 24 июля в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)