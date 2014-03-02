С 24 июля в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

На участках дорог пройдут ремонтные работы.

С 24 июля в четырех районах Петербурга ограничат движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе до 21 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Звенигородской улице от Загородного проспекта до улицы Марата, включая перекрестки с улицей Правды и улицей Марата.

На Васильевском острове по 31 июля пройдет модернизация светофора, поэтому ограничат движение на перекрестке улицы Шевченко и Среднего проспекта В. О.

А до 22 августа из-за работ по прокладке водопровода затруднится движение по Университетской набережной от Менделеевской линии до 1-й и Кадетской линий В. О.

В Выборгском районе по 18 августа планируется строительство инженерных сетей. По этой причине ограничивается проезд по улице Володарского в Левашово от Железнодорожной улицы до проспекта Карла Маркса.

В Невском районе до 2 августа перекроют движение по улице Подвойского от Нерчинской улицы до улицы Белышева.

Ранее мы рассказывали о том, что до 7 сентября на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга