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С 24 июля в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 10:57
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С 24 июля в четырех районах Петербурга вводятся дорожные ограничения

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На участках дорог пройдут ремонтные работы.

С 24 июля в четырех районах Петербурга ограничат движение, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе до 21 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Звенигородской улице от Загородного проспекта до улицы Марата, включая перекрестки с улицей Правды и улицей Марата. 

На Васильевском острове по 31 июля пройдет модернизация светофора, поэтому ограничат движение на перекрестке улицы Шевченко и Среднего проспекта В. О. 

А до 22 августа из-за работ по прокладке водопровода затруднится движение по Университетской набережной от Менделеевской линии до 1-й и Кадетской линий В. О. 

В Выборгском районе по 18 августа планируется строительство инженерных сетей. По этой причине ограничивается проезд по улице Володарского в Левашово от Железнодорожной улицы до проспекта Карла Маркса. 

В Невском районе до 2 августа перекроют движение по улице Подвойского от Нерчинской улицы до улицы Белышева. 

Ранее мы рассказывали о том, что до 7 сентября на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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