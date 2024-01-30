До 7 сентября на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

По оставшимся ограничат скорость до 50 км/ч.

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы, рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке пройдут работы по замене деформационного шва. С 28 июля по 10 августа перекроют третью и четвертую полосы, в период с 11 по 23 августа – первую и вторую полосы, а с 24 августа по 7 сентября закроют полосу безопасности и переходно-скоростную полосу. По оставшимся ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут производиться на 68-м километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены, в три этапа. Общая длина деформационного шва составляет 27 метров. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: в августе на Невском проспекте введут ограничения движения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"