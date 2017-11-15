Ограничения на ЗСД введут 5 июля из-за строительства Шкиперской развязки

Они продлятся до 8 июля включительно.

Строительство Шкиперской развязки приведет к ограничениям движения на ЗСД и закрытию некоторых съездов, как сообщили в Telegram-канале скоростной магистрали.

5 июля с 23:00 до 6 июля 05:00 будут ограничены две левые полосы основного хода магистрали в районе примыкания съезда Шкиперской развязки в направлении от набережной Макарова к набережной Екатерингофки.

6 июля с 05:00 до 07:00 будет ограничено движение на том же участке, но уже по двум правым полосам. Также будет закрыт съезд на намывные территории.

7 июля с 02:00 до 03:30 будет ограничено движение по одной правой полосе движения на том же участке. Будет закрыт съезд с намывных территорий на ЗСД в сторону Екатерингофки.

7 июля с 03:30 до 05:00 будет ограничено движение по одной правой полосе на том же участке, но в направлении от Екатерингофки к набережной Макарова. Будет закрыт съезд с намывных территорий в сторону набережной Макарова.

8 июля с 02:00 до 03:30 будет ограничен проезд в районе примыкания съезда Шкиперской развязки в направлении от набережной Макарова к Екатерингофке. Будет закрыт съезд с намывных территорий в сторону Екатерингофки.

8 июля с 03:30 до 05:00 будет ограничено движение по одной правой полосе в районе примыкания Шкиперской развязки в направлении от Екатерингфки к набережной Макарова. Будет закрыт съезд с намывных территорий в сторону набережной Макарова.

Фото: Telegram / ЗСД