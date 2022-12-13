С 14 января закрывается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту

Ограничения вводятся в связи с производством работ по строительству газопровода.

В Выборгском районе с 14 января по 10 февраля закрывается движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту в направлении от Кантемировской улицы к 1-му Муринскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ

Ограничения вводятся в связи с производством работ по строительству газопровода. Объезд: Кантемировская улица, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/

Фото: Piter.tv