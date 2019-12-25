С 14 декабря в Колпино будет ограничено движение по улице Возрождения

Там идёт строительство газопровода.

С 14 по 20 декабря в связи со строительством газопровода ограничивается движение транспорта по улице Возрождения в городе Колпино (от Северной улицы до Промышленной улицы). Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Также отмечается, что по 13 декабря движение транспорта по улице Возрождения от Северной улицы до Промышленной улицы закрыто.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.tv