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Съемки фильма перекроют движение на улице Академика Харитона
Сегодня, 14:46
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nadezhda_sib

Съемки фильма перекроют движение на улице Академика Харитона

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Движение будет прекращено менее, чем на сутки.

Съемки художественного фильма внесут изменения в движение транспорта в Петербурге. Об этом 20-го февраля предупредила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 12:00 25 февраля по 04:00 26-го февраля движение транспортных средств по улице Академика Харитона от Заповедного моста до дома №7 по улице Академика Харитона будет прекращено.

ООО "Велес" будет снимать фильм "Агентство Справедливость".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проезд по Железнодорожному проспекту перекроют с 24 по 28 февраля. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: крти, ограничения в движении, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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