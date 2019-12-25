Ограничения движения коснутся пяти районов Петербурга с 27 июня

С 27 июня в Петербурге начнут действовать масштабные ограничения движения транспорта, о которых сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Изменения затронут сразу несколько районов города и связаны с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, включая праздник выпускников "Алые паруса", который состоится 28 июня.
Калининский район
С 27 по 29 июня будет ограничено движение по улице Жукова на участке от Кондратьевского проспекта до Чугунной улицы. Также будет закрыто движение по улице Жукова в направлении от Чугунной улицы к Чичуринскому переулку.
Кировский район
С 26 июня по 5 июля будет ограничено движение по набережной реки Екатерингофки от Шотландской улицы до тупика.
Курортный район
С 27 июня по 14 июля ограничения коснутся Приморского шоссе в городе Сестрорецк, в районе Рубежного путепровода у улицы Капитана Широкова.
Петродворцовый район
С 27 по 28 июня и 4 июля в ночное время будет ограничено движение по улице Красного Флота в городе Ломоносов от Александровской улицы до Богумиловской улицы. Для объезда будут доступны Дворцовый проспект, Морская улица и другие прилегающие улицы.
Фрунзенский район
С 27 по 30 июня будет ограничено движение по Боровой улице от Курской улицы до набережной Обводного канала.
Эти меры принимаются для обеспечения безопасности и организации праздничных мероприятий, что может вызвать временные неудобства для водителей. Рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении.
Ранее мы сообщили о том, что с 26 июня в четырёх районах Петербурга вводятся масштабные ограничения движения.
Фото: Pxhere
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