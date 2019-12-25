Ограничения движения коснутся пяти районов Петербурга с 27 июня

Изменения связаны с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, включая праздник выпускников "Алые паруса", который состоится 28 июня.

С 27 июня в Петербурге начнут действовать масштабные ограничения движения транспорта, о которых сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Изменения затронут сразу несколько районов города и связаны с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, включая праздник выпускников "Алые паруса", который состоится 28 июня.

Калининский район

С 27 по 29 июня будет ограничено движение по улице Жукова на участке от Кондратьевского проспекта до Чугунной улицы. Также будет закрыто движение по улице Жукова в направлении от Чугунной улицы к Чичуринскому переулку.

Кировский район

С 26 июня по 5 июля будет ограничено движение по набережной реки Екатерингофки от Шотландской улицы до тупика.

Курортный район

С 27 июня по 14 июля ограничения коснутся Приморского шоссе в городе Сестрорецк, в районе Рубежного путепровода у улицы Капитана Широкова.

Петродворцовый район

С 27 по 28 июня и 4 июля в ночное время будет ограничено движение по улице Красного Флота в городе Ломоносов от Александровской улицы до Богумиловской улицы. Для объезда будут доступны Дворцовый проспект, Морская улица и другие прилегающие улицы.

Фрунзенский район

С 27 по 30 июня будет ограничено движение по Боровой улице от Курской улицы до набережной Обводного канала.

Эти меры принимаются для обеспечения безопасности и организации праздничных мероприятий, что может вызвать временные неудобства для водителей. Рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении.

Ранее мы сообщили о том, что с 26 июня в четырёх районах Петербурга вводятся масштабные ограничения движения.

Фото: Pxhere