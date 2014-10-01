С 19 сентября движение ограничат в четырех районах Петербурга

Пройдет ремонт дорожного покрытия.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проинформировала о новых ограничениях для транспорта, которые будут введены с 19 сентября.

В Василеостровском районе с 19 сентября по 25 ноября из-за работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение по 14-15-й линиям В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки. А в Кировском районе с 19 по 20 сентября по этой же причине затруднится проезд по боковому проезду улицы Морской Пехоты у западного проезда проспекта Стачек. Также на одну ночь, 19 сентября, закроют движение транспорта по проспекту Стачек у улицы Морской Пехоты.

В Московском районе с 19 по 21 сентября ограничат проезд по 5-му Предпортовому проезду от Пулковского шоссе до 7-го Предпортового проезда, с закрытием движения по 5-му Предпортовому проезду в направлении от Пулковского шоссе к 7-му Предпортовому проезду. В Пушкинском районе с 19 по 22 сентября планируется реконструкция инженерных сетей, поэтому перекроют Жуковско-Волынскую улицу в Пушкине от Софийского бульвара до Железнодорожной улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что движение в трех районах Петербурга ограничат на время проведения Евразийского женского форума.

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